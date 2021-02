VS ZN v resoluciji soglasno poziva k pravičnemu dostopu do cepiv proti covidu-19

New York, 26. februarja - Varnostni svet Združenih narodov je danes soglasno sprejel resolucijo, v kateri poziva k pravičnemu dostopu do cepiva proti covidu-19. V tej drugi resoluciji o pandemiji je pozval tudi k solidarnosti in prekinitvi oboroženih konfliktov po svetu, da bi se lahko bolje borili proti pandemiji in začeli cepljenje.