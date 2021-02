Za sanacijo po požaru v Višnji Gori zbranih dobrih 70.000 evrov

Ivančna Gorica/Višnja Gora, 26. februarja - Občina Ivančna Gorica je danes predstavila izvedena dela in finančno poročilo o porabi zbranih sredstev za sanacijo po januarskem požaru v Višnji Gori. Ocenjena vrednost popravila je preko 100.000 evrov, do danes pa so zbrali 72.000 evrov, zato bo občina pokrila razliko, je danes povedal pravi župan Dušan Strnad.