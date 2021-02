Na ljubljanski borzi ta teden za več kot 16 milijonov evrov poslov

Ljubljana, 26. februarja - Indeks SBI TOP je ta teden pridobil 1,47 odstotka in se ustavil pri 965,57 točke. Med blue chipi so se v tednu dni najbolj podražile delnice Cinkarne Celje in Zavarovalnice Triglav. Skupni promet je dosegel 16,38 milijona evrov, pri čemer so vlagatelji v četrtek s Petrolovimi delnicami opravili več kot sedemmilijonski posel s svežnjem.