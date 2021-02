Slovenskemu oljčnemu olju Vanja nagrada za najboljše olje severne poloble

Pariz, 28. februarja - Slovensko oljčno olje Vanja pridelovalca Vanje Dujca je v četrtek prejelo nagrado Olio Nuovo za najboljše oljčno olje severne poloble leta 2021, so sporočili organizatorji izbora. Kot so zapisali v sporočilu, gre za pomembno priznanje kakovosti in prepoznavnosti.