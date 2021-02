Od danes v obalno-kraški regiji omejitev gibanja in prepoved zbiranja

Koper, 27. februarja - Zaradi poslabšanih epidemioloških razmer so v obalno-kraški regiji danes začeli veljati strožji ukrepi. Ponovno je prepovedano zbiranje ljudi, razen za 12 izjem je prepovedan vstop in izstop iz regije, ni pa gibanje omejeno na občine. Šol v tej regiji zaenkrat ne bodo zaprli, so pa od danes zaprte vse trgovine s površino nad 400 kvadratnih metrov.