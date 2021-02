Ljubljana tudi za leto 2020 znova prepoznana kot svetovno mesto dreves

Ljubljana, 26. februarja - Ljubljana je znova prepoznana kot svetovno mesto dreves v okviru programa Tree cities of the World. Priznanje za vsako leto posebej podeljujeta Fundacija Arbor Day in OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), z njim pa spodbujata mesta k skrbi za svoja drevesa. Tako smo utrdili položaj zelene prestolnice, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol).