Oskarji: Do morebitne nominacije za najboljši film upravičenih 366 filmov

Los Angeles, 27. februarja - Do morebitne nominacije za najboljši film pri nagradah oskar je upravičenih 366 filmov, je v četrtek sporočila ameriška filmska akademija. Za nominacijo v najpomembnejši kategoriji morajo filmi izpolnjevati več zahtev, kot so dolžina in prikazovanje v kinih. Ker pa so kinematografi zaradi pandemije zaprti, so člani akademije nekoliko popustili.