Putin in Kurz o dobavi ruskega cepiva Avstriji

Moskva, 26. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin in avstrijski kancler Sebastian Kurz sta se danes po telefonu dogovorila, da njuni državi začneta pogovore o dobavi in skupni proizvodnji ruskega cepiva Sputnik V, so sporočili iz Kremlja. V kanclerjevem uradu so medtem povedali zgolj, da sta govorila o možnosti dobave Sputnika po odobritvi v Evropski uniji.