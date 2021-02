Trenerk skakalk Zupančič pozitiven na novi koronavirus

Oberstdorf, 26. februarja - Na današnjem testiranju na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu je bil glavni trener ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič pozitiven na novi koronavirus. Kot so še sporočili iz Smučarske zveze Slovenije (SZS), so bile vse slovenske reprezentantke na čelu s svetovno prvakinjo Emo Klinec negativne in bodo danes napadale novo kolajno.