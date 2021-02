Pogoji za vožnjo z motorjem kljub lepemu vremenu še vedno niso optimalni

Ljubljana, 26. februarja - Agencija za varnost prometa poziva motoriste in mopediste k odgovorni in preudarni vožnji, saj pogoji za vožnjo kljub lepemu vremenu še niso optimalni. Ostale voznike motornih vozil pa poziva k dodatni previdnosti in pozornosti na cesti, saj so motoristi še posebej ob lepem vremenu, ki se obeta konec tega tedna, pogostejši udeleženci v prometu.