Bennett še do druge etapne zmage v ZAE

Abu Dabi, 26. februarja - Irec Sam Bennett je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Združenih arabskih emiratih. Preizkušnjo od Deire do Palm Džumejre je v ciljnem sprintu dobil pred Italijanom Elio Vivianijem in Nemcem Pascalom Ackermannom. Slovenski zvezdnik Tadej Pogačar je šesto etapo zaključil v času zmagovalca in še naprej zanesljivo vodi v skupnem seštevku.