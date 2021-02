Vrh EU za bolj strateško delovanje in krepitev odpornosti na varnostne grožnje

Bruselj, 26. februarja - Voditelji članic EU so se danes v skupni izjavi zavezali k zagotavljanju bolj strateškega in avtonomnega delovanja ter k spodbujanju evropskih interesov in vrednot ter krepitvi odpornosti na področju varnosti in obrambe. Potrdili so tudi, da mora unija ob vse večji globalni nestabilnosti prevzeti več odgovornosti za lastno varnost.