Pristojni za učinkovitejše ukrepanje proti nedovoljenim vožnjam v naravnem okolju

Ljubljana, 26. februarja - Zavod za varstvo narave ter inšpektorat za okolje in prostor bosta letos skupaj izvajala več dejavnosti, s katerimi želita zmanjšati pogostost nedovoljenih voženj v naravi. Med drugim bosta izdelala strategijo nadzora nad nedovoljeno vožnjo in prek medijev izvedla ozaveščevalno akcijo, so sporočili z inšpektorata.