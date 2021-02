Umar: Še globlji padec BDP blažila izvoz in gradbeništvo

Ljubljana, 26. februarja - Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) blažji padec obsega BDP v letu 2020 od njihove napovedi pripisujejo predvsem ugodnim gibanjem v izvoznem delu gospodarstva in gradbeništvu. V zadnjem četrtletju sta bila izvoz in industrija že blizu ravnem pred izbruhom epidemije covida-19, so sporočili.