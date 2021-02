Komisija o možnih spremembah poslovnika DZ; poslanske skupine pozvali k dodatnim predlogom

Ljubljana, 26. februarja - Komisija DZ za poslovnik je danes razpravljala o možnih spremembah poslovnika DZ. Sklop predlogov je na mizo dal poslanec SDS Jože Tanko, ki bi med drugim skrajšal roke za interpelacijo, čas za repliko in postopkovni predlog. Poslanske skupine in strokovne službe DZ pa so pozvali, naj do 16. marca posredujejo še druge predloge za možne spremembe.