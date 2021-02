Sindikat voznikov avtobusov proti tedenskemu testiranju

Ljubljana, 26. februarja - Sindikat voznikov avtobusov Slovenije nasprotuje vladnemu odloku, ki za voznike in spremljevalno osebje v javnem potniškem prometu zahteva tedensko testiranje na okužbo z novim koronavirusom, medtem ko testiranje ni potrebno za uporabnike tega prometa. Po zgledu taksistov so pripravljeni na državljansko nepokorščino, so opozorili.