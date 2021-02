Fajonova: Javna razprava o načrtu za okrevanje se lahko začne, časa ni veliko

Ljubljana, 26. februarja - Predsednica SD Tanja Fajon je po objavi informacije, da je vlada z osnutka nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost umaknila oznako interno, dejala, da se javna razprava lahko začne in da časa ni veliko. Spomnila je, da so k javni razpravi prvič pozvali julija lani in sami z razpravo začeli že dolgo nazaj. Predstavili so alternativni načrt.