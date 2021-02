GZS prešla na digitalno pripravo in podpisovanje pogodb

Ljubljana, 26. februarja - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je uspešno prešla na digitalno pripravo, podpisovanje in shranjevanje pogodb s poslovnimi partnerji, so sporočili iz podjetja Genesis, ki je oblikovalo procesni dokumentni sistem eGenDoc. Ta v GZS predstavlja platformo za digitalizacijo različnih delovnih postopkov, od nabave do potnih nalogov.