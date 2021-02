Storilca drzne tatvine in ropa v priporu

Maribor, 26. februarja - Mariborski policisti so minuli petek obravnavali kaznivi dejanji drzne tatvine in ropa. Popoldne je v Novi vasi storilec iz hiše na predrzen način ukrade denarnico z dokumenti in denarjem. V večernem času je na Studencih skupaj še z drugim storilcem z uporabo sile oropal starejšega moškega in mu ukradel denar. Oba sta zdaj v priporu.