Vrh EU s šefom zveze Nato o krepitvi odpornosti na kibernetske in hibridne grožnje

Bruselj, 26. februarja - Vrh EU danes na virtualnem zasedanju razpravlja o varnostnih in obrambnih temah, tudi o krepitvi odpornosti na kibernetske in hibridne grožnje. V razpravi je sodeloval tudi generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. V EU in Natu izpostavljajo prepričanje, da bo z novo ameriško administracijo Joeja Bidna mogoče okrepiti čezatlantsko vez.