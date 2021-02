Poljsko-švicarski finale v Adelaide

Adelaide, 26. februarja - Poljakinja Iga Swiatek in Švicarka Belinda Bencic sta finalistki teniškega turnirja WTA v Adelaide z nagradnim skladom 442.400 evrov. Poljakinja, lanska zmagovalka odprtega prvenstva Francije, je v polfinalu premagala Švicarko Jil Teichmann s 6:3 in 6:2, drugopostavljena Švicarka pa je bila boljša od Američanke Coco Gauff s 7:6 (2), 6:7 (4) in 6:2.