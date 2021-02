Covid-19 lani oklestil prodajo v storitvenih dejavnostih in trgovini

Ljubljana, 26. februarja - Omejitve opravljanja dejavnosti zaradi epidemije covida-19, ki so bile v letu 2020 v bolj ali manj strogi obliki v veljavi od marca, so pomembno vplivale na obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini. Ta se je lani v primerjavi z letom 2019 zmanjšal za 9,6 odstotka, je danes sporočil Statistični urad RS.