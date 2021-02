Maja na dražbi Picassov portret Ženska z baretko

New York, 28. februarja - Avkcijska hiša Bonhams bo 13. maja v sklopu dražbe impresionističnih in modernističnih del v New Yorku ponudila tudi portret slovitega španskega slikarja Pabla Picassa. Gre za sliko Ženska z baretko, ki je nastala leta 1937. To leto sicer velja za eno od Picassovih plodnejših, saj je tedaj naslikal tudi Guernico in Jokajočo žensko.