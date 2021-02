Estonija zaradi porasta okužb zaostruje ukrepe za zajezitev virusa

Tallinn, 26. februarja - Estonija je zaradi porasta okužb z novim koronavirusom zaostrila ukrepe za zajezitev epidemije, je v četrtek sporočila estonska premierka Kaja Kallas. Med drugim so po novem prepovedani dogodki v zaprtih prostorih, zapirajo pa se centri za kulturne in prostočasne dejavnosti, ki so bili doslej odprti ob določenih omejitvah.