Februarja na letni ravni deflacija, na mesečni rast cen

Ljubljana, 26. februarja - V Sloveniji so se februarja cene življenjskih potrebščin v letni primerjavi znižale za odstotek, k deflaciji pa so največ prispevale nižje cene naftnih derivatov. Na mesečni ravni so se cene predvsem zaradi dražjih počitniških paketov in naftnih derivatov zvišale, inflacija je bila 0,3-odstotna, je danes sporočil državni statistični urad.