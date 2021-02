Odbor za zadeve EU pretresel osnutek nacionalnega načrta za okrevanje

Ljubljana, 26. februarja - Člani odbora DZ za zadeve EU so danes razpravljali o osnutku nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki je do četrtka nosil oznako interno. V LMŠ, SD, Levici in SAB so vladi očitali, da je dokument pripravljala v tajnosti, kar je resorni minister Zvone Černač zavrnil. Priporočila omenjenih opozicijskih strank je odbor zavrnil.