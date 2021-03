Enoletne lekcije covida-19: Brez simptomov 40 odstotkov okuženih, a so odgovorni za vsaj tretjino prenosov

Ljubljana, 1. marca - Enoletno spremljanje novega koronavirusa in covida-19 je prineslo veliko dognanj o prenosu in kužnosti virusa. "Pred letom smo menili, da je oseba kužna šele, ko zboli, danes vemo, da že dva do tri dni pred tem. Covid-19 brez znakov preboleva okrog 40 odstotkov okuženih, odgovorni so vsaj za tretjino prenosov," opozarja infektolog Janez Tomažič.