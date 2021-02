Panorganix razvija nove izdelke in se širi na nove trge

Ljutomer, 27. februarja - Ljutomersko podjetje Panorganix se je v začetku lanskega leta znašlo v nezavidljivem položaju zaradi nizkih cen tuje solate ter zaprtja gostinskega sektorja in šol ob epidemiji covida-19. Krizo so izkoristili kot priložnost za izboljšanje kakovosti pridelkov, ob tem pa krepijo ponudbo in se širijo na nove trge.