Novomeška bolnišnica končala sanacijski program in lani četrto leto zapored poslovala s presežkom

Novo mesto, 26. februarja - V Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je bila od leta 2016 v sanaciji, so lani končali izvajanje sanacijskega programa, uspešnost bolnišnice pri tem pa se kaže v pozitivnem poslovanju zadnjih štirih let. Njeni prihodki so v zadnjih štirih letih s 65 milijonov evrov zrasli na 82 milijonov evrov, v tej regijski bolnišnici pa so okrepili tudi naložbe.