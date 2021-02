Ljubljana, 26. februarja - Košarkarski klub Cedevita Olimpija in glavni trener Jurica Golemac sta dosegla dogovor o podaljšanju pogodbe. Na klopi zmajev bo Golemac ostal vse do konca sezone 2022/23, z možnostjo podaljšanja še za sezono 2023/24, so danes sporočili iz ljubljanskega kluba.