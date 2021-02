Dallas nemočen v Philadelphii, Dončić dosegel 19 točk

Philadelphia, 26. februarja - Košarkarji iz Dallasa so doživeli 16. poraz v severnoameriški ligi NBA. Na gostovanju pri vodilni ekipi vzhodne konference iz Philadelphie so izgubili s 97:111. Slovenski as Luka Dončić je za moštvo iz Teksasa v skoraj 30 minutah igre ob metu 6-13 dosegel 19 točk, štiri podaje ter po tri skoke in blokade ter bil prvi strelec svoje ekipe.