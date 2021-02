Kosmatinci v New Yorku mrknili v zadnji tretjini

New York, 26. februarja - Vodilna ekipa skupine MassMutual East v severnoameriški hokejski ligi NHL iz Bostona je na gostovanju pri New York Islanders visoko izgubila z 2:7. Za Kosmatince je bila usodna zadnja tretjina, v tem obdobju igre so doživeli pravi mrk in prejeli kar pet od skupno sedmih zadetkov.