Iz opozicije zahteva za parlamentarno preiskavo glede političnega vmešavanja v delo policije

Ljubljana, 25. februarja - Skupina opozicijskih poslank in poslancev s prvopodpisanim Branetom Golubovićem (LMŠ) je vložila zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave, ki bi ugotavljala morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za nedopustno politično vmešavanje v delo policije, in sicer za obdobje od 13. marca lani do odreditve parlamentarne preiskave.