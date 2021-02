Peter Prevc ostal brez tekme na srednji napravi

Oberstdorf, 25. februarja - Smučarski skakalci so danes na prizorišču svetovnega prvenstva v Oberstdorfu opravili še drugi uradni trening pred kvalifikacijami. Najboljša Slovenca, Anže Lanišek in Bor Pavlovčič, ki sta imela mesto v ekipi že zagotovljeno, nista skakala. Po treningu se je trener Robert Hrgota odločil, da bosta v petek nastopila še Cene Prevc in Žiga Jelar.