Na vrhu EU naj bi nekoliko zbližali stališča glede potrdil o cepljenju

Bruselj, 25. februarja - Voditelji članic EU so danes na virtualnem zasedanju nekoliko zbližali stališča glede uporabe potrdil o cepljenju. Veleposlanikom članic so podelili mandat, da opredelijo politična in tehnična vprašanja, ki jih je še treba doreči, je povedal predsednik Evropskega sveta Charles Michel in izpostavil nujnost evropskega pristopa.