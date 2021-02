Farmacevtska podjetja v Evropskem parlamentu pojasnila zamude pri dobavi cepiv EU

Bruselj, 25. februarja - Predstavniki farmacevtskih podjetij, s katerimi je EU sklenila dogovor o nakupu cepiv proti covidu-19, so v današnji razpravi s člani pristojnih odborov Evropskega parlamenta pojasnili, da do zamud pri dobavi prihaja zaradi težav v proizvodnji, ki je kompleksna. Zagotovili so, da bodo storili vse, da bi proizvodnjo okrepili.