Mestni svetniki potrdili preoblikovanje Športnih objektov Maribor

Maribor, 25. februarja - Mariborski mestni svetniki so na današnji seji dokončno potrdili predlog preoblikovanja javnega zavoda Športni objekti Maribor v družbo z omejeno odgovornostjo Šport Maribor, ki naj bi celoviteje in učinkoviteje gospodarila s športno-rekreativnimi površinami v mestu. Obenem so se seznanili s poslovno-finančnim načrtom tega novega podjetja.