V KUL po sporočilu DeSUS glede opozicijske drže za nov razrez mest v delovnih telesih DZ

Ljubljana, 25. februarja - Potem ko je DeSUS sporočila, da bodo zmerna opozicija, v opozicijskih LMŠ, SD, Levici in SAB (KUL) pričakujejo tudi nov razrez mest v delovnih telesih DZ in spremembe tam, kjer se odražajo koalicijsko-opozicijska razmerja. Menijo, da se bo drža DeSUS pokazala na glasovanjih, in opozarjajo, da ne more biti v opoziciji in hkrati podpirati vlado.