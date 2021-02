Počivalšek z evropskimi kolegi tudi o izvajanju industrijske strategije

Ljubljana, 25. februarja - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na današnjem neformalnem zasedanju ministrov članic EU, pristojnih za notranji trg in industrijo, med drugim govoril o nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost kot instrumentu za izvajanje industrijske strategije. Razpravljali so tudi o dostopnosti davčnih informacij podjetij.