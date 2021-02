Deskarji: Doma je pritisk vedno večji, a si želimo zmage

Ljubljana, 26. februarja - Na Rogli bo v ponedeljek in torek, 1. in 2. marca, potekalo svetovno prvenstvo v paralelnih disciplinah. Najprej bo na sporedu paralelni veleslalom, nato še paralelni slalom. Slovenci bodo imeli v obeh disciplinah visoka pričakovanja, glavni trener Izidor Šušteršič sanja slovensko himno, tekmovalci pa si želijo predvsem izenačene pogoje in zmage.