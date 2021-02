Ameriški BDP tudi po dopolnjenih podatkih lani upadel za 3,5 odstotka

Washington, 25. februarja - Obseg ameriškega bruto domačega proizvoda (BDP) se je v letu 2020 tudi po dopolnjenih podatkih ministrstva za trgovino ZDA zmanjšal za 3,5 odstotka. Za to so krivi pandemija covida-19 in omejitveni ukrepi, ki so ustavili javno življenje in omejili delovanje številnih sektorjev. Gre za najslabšo predstavo po letu 1946.