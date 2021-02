Ministrstvo: V primeru ogrožanja zdravja se odklop elektrike ne izvede

Ljubljana, 25. februarja - Obstoječi energetski zakon že omogoča, da se odklop odjemalca električne energije ne izvede v primeru, da sta ogrožena življenje ali zdravje oseb, so se na ministrstvu za infrastrukturo odzvali na poziv nevladnih organizacij k zajezitvi rasti energetske revščine. Tudi sicer so distributerji odklope v času epidemije odlagali, so navedli.