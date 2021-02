Telekom Slovenije zamaknil pripojitev Avtente

Ljubljana, 25. februarja - Telekom Slovenije, ki naj bi do 1. aprila zaključil pripojitev odvisne družbe Avtenta, je sporočil, da je zaradi izvedbe vseh potrebnih aktivnosti pri procesu prišlo do zamika. Delničarje bodo o nadaljnjih mejnikih pripojitve obveščali sproti, so dodali v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.