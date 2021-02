EA dala zeleno luč za nastop na EP še trem slovenskim atletom

Ljubljana, 25. februarja - Evropska atletika (EA) je dala zeleno luč za nastop na dvoranskem evropskem prvenstvu od 5. do 7. marca v Torunu na Poljskem še trem slovenskim atletom, ki sicer niso dosegli norme. To so člani ljubljanskega Massa Lia Apostolovski v skoku v višino in v troskoku Neja Filipič in Jan Luxa. Merila je izpolnilo po sedem atletinj in atletov.