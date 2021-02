Hrvaška predstavila spletno stran za turiste Safe Stay in Croatia

Zagreb, 25. februarja - Da bi obdržali status Hrvaške kot varne in zaželene turistične destinacije, so danes v Zagrebu predstavili spletno platformo Safe Stay in Croatia (Varno bivanje na Hrvaškem). Tudi na ta način želijo gostom sporočiti, da v turizmu in povezanih dejavnostih spoštujejo zdravstvene protokole, ki veljajo v času pandemije covida-19.