Pfizer in BioNTech testirata morebitni tretji odmerek cepiva

Washington/Mainz, 25. februarja - Nemški BioNTech in ameriški Pfizer preizkušata učinkovitost cepljenja proti novemu koronavirusu s še tretjim odmerkom njunega cepiva. Gre za raziskavo, v kateri bodo v ZDA 144 sodelujočih šest do 12 mesecev po prvem in drugem odmerku cepili še tretjič. K raziskavi so podjetji vzpodbudile nove različice virusa.