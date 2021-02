V Franciji, Romuniji in Moldaviji razbili združbo za izkoriščanje delavcev migrantov

Pariz/Bukarešta/Kišinjov, 25. februarja - V okviru skupne preiskave izkoriščanja delavcev migrantov so francoska, romunska in moldavska policija v svojih državah aretirale 38 ljudi. Razbili so kriminalno združbo, ki je bila vpletena v tihotapljenje migrantov, trgovino z ljudmi za izkoriščanje delavcev ter pranje denarja, so danes sporočili iz evropskega policijskega urada Europol.