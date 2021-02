Po skakalcih in biatloncih imajo domačo priložnost še deskarji

pripravil Igor Cimperman

Ljubljana, 26. februarja - Slovenija bo v ponedeljek in torek, 1. in 2. marca, gostila še tretje veliko tekmovanje zimske sezone 2020/21. Potem ko skakalci na poletih v Planici in biatlonci na svetovnem prvenstvu na Pokljuki priložnosti za domače kolajne niso izkoristili, bodo zdaj to na svetovnem prvenstvu na Rogli poskušali deskarji v paralelnih disciplinah.