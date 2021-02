Pahor ob obisku v Novem mestu izrazil prepričanje, da bomo uspeli v boju proti epidemiji

Novo mesto, 25. februarja - Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem obisku v Novem mestu in tamkajšnjih zdravstvenih ustanovah dejal, da mu današnji pogovori dajejo občutek določene vere in upanja, da bodo skupaj uspeli v boji proti epidemiji covida-19. Ob tem je za sredino marca napovedal vnovični posvet o sodelovanju in dodal, da stavi na pomlad.