V Sloveniji junija eden največjih znanstvenih dogodkov na področju matematike

Koper, 26. februarja - Univerza na Primorskem (UP) bo junija skupaj s partnerji gostila 8. Evropski kongres matematike - 8ECM, enega največjih znanstvenih dogodkov na področju matematike. Ta bo od 20. do 26. junija potekal v Portorožu, zaradi epidemiološke situacije pa bo večinoma izveden prek spleta, so sporočili z UP.